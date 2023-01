''Outlander'' - ósmy sezon zamówiony. Zakończy on tą ponadczasową historię miłosną 0

Stacja Starz jeszcze przed premierą siódmego sezonu Outlandera, dała produkcji zielone światło na realizację ósmej serii, która zakończy miłosną historię Claire i Jamiego.

Odnowienia tego można się było spodziewać, bowiem powieściowy cykl Diany Gabaldon, na którym opiera się scenariusz, również liczy osiem tomów.

Ósmy sezon składać ma się z dziesięciu odcinków. Obecnie na etapie produkcji jest sezon siódmy, który zadebiutować ma w tym roku. Liczyć będzie on aż 16 epizodów.

Claire Randall (Caitriona Balfe) wróciła właśnie do swojego męża z wojny, w czasie której była pielęgniarką ratującą życie żołnierzy na froncie. Chcąc po latach rozłąki na nowo zbliżyć się do swojego ukochanego, postanawia razem z nim udać się w podróż po szkockich górach. Lecz w niewyjaśnionych okolicznościach Claire przenosi się w czasie do roku 1743, gdzie poznaje czarującego szkockiego wojownika. Życie kobiety od tej pory zawieszone jest pomiędzy dwiema rzeczywistościami odległymi od siebie o 200 lat.

Finałowy sezon Outlandera to jednak jeszcze nie koniec tej sagi o podróżach w czasie. Starz pracuje już bowiem nad spin-offem serii. To noszący tytuł prequel Outlander: Blood of my Blood. W zamówionych dziesięciu odcinkach przybliży nam on życie i relacje rodziców Jamiego Frasera.

Źrodło: CNN