Rozpoczęto zdjęcia do nowego serialu Marvela "Agatha: Coven of Chaos"

Joe Locke udostępnił na Instagramie zdjęcie z planu swojego najnowszego serialu, dzięki temu potwierdzono, że prace na długo oczekiwaną serią Marvel Studios Agatha: Coven of Chaos wreszcie się rozpoczęły. W ramach piątej fazy Marvel Cinematic Universe serial ma mieć swoją premierę zimą 2023 roku.

logo "Agatha: Coven of Chaos"

Młody aktor udostępnił zdjęcie zza kulis serialu Disney+ prowadzonego przez Kathryn Hahn, na którym widać ustawione krzesło z napisem Agnes of Westview. Jeśli fani pamiętają, Agnes to imię, którego używała Agatha Harkness, gdy była przebrana za mieszkankę Westview podczas pierwszych odcinków WandaVision.

zdjęcie z planu

Agatha: Coven of Chaos został oficjalnie ogłoszony podczas Disney Day 2021. Będzie to powrót Kathryn Hahn, która ponownie wcieli się w postać znaną z WandaVision, czyli Agathę Harkness, która była jedną z antagonistek serialu prowadzonego przez Elizabeth Olsen i jest tą, która ujawniła Wandzie prawdziwy potencjał jako Scarlet Witch. Za ten występ otrzymała nominację do nagrody Emmy dla najlepszej aktorki drugoplanowej.

W serialu wystąpią także Emma Caulfield Ford i Debra Jo Rupp, które ponownie wcielą się w role mieszkanek Westview. Dołączą do nich nowicjusze MCU, Aubrey Plaza, Joe Locke, Ali Ahn, Maria Dizzia, Sasheer Zamata i Patti LuPone.

Głównym scenarzystą serii jest Jac Schaeffer, który jest także producentem wykonawczym wraz z Kevinem Feige. Reżyserem będą Schaeffer, Gandja Monteiro i Rachel Goldberg.

Źrodło: instagram.com/joelocke03