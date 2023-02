Zwiastun filmu "Wyrwa", nowego thrillera Bartosza Konopki 0

Niewierność, zagadkowy wypadek i mężczyzna, który na własną rękę podejmuje śledztwo, by odkryć prawdę o tajemniczej śmierci swojej żony. Zobacz zwiastun Wyrwy, filmowej adaptacji książki Wojciecha Chmielarza, autora Żmijowiska.

kadr promujący film "Wyrwa"

Głównym bohaterem jest Maciek (Tomasz Kot), którego życie zmienia tajemniczy wypadek samochodowy. W zdarzeniu ginie jego żona Janina (Karolina Gruszka). Najprawdopodobniej kobieta popełniła samobójstwo. Maciej nie ma jednak pojęcia, dlaczego do wypadku doszło pod Mrągowem, skoro Janina powiedziała, że jedzie na delegację do Krakowa. Pomyliła się? A może kłamała? Zrozpaczony mężczyzna wyrusza w podróż, aby rozwiązać zagadkę jej śmierci. Wkrótce trafia na trop niejakiego Wojnara (Grzegorz Damięcki) – aktora, którego podejrzewa o romans ze zmarłą żoną. Od tego momentu pytania zaczynają się mnożyć, a tragedia zmienia się w skomplikowaną zagadkę. Maciej dochodzi do wniosku, że być może w ogóle nie znał kobiety, którą poślubił…

Reżyserem Wyrwy jest nominowany do Oscara twórca seriali W głębi lasu i Skazana Bartosz Konopka, scenarzystą zaś Marcin Ciastoń – autor wyróżnionego nagrodą za najlepszy scenariusz filmu Hiacynt. W pozostałych rolach występują: Olga Bołądź, Maria Pakulnis, Marta Stalmierska oraz Konrad Eleryk.

Premiera filmu 17 marca.

Źrodło: Kino Świat