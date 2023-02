Ja vs. oni, my vs. wszyscy, czyli historia buntu. "Wilk" - premiera 2. sezonu serialu Canal+ już tuż tuż! 0

Wilk 2 to historia o nowym pokoleniu, wchodzącym dopiero w dorosłe życie. O ich problemach, kryzysie tożsamości, dorastaniu. To uniwersalna opowieść o tym, że każdy młody człowiek prowadzi walkę o rzeczywistość, w której przyjdzie mu żyć. Na ekranie m.in. Jessica Polak, Waleria Gorobets, Hubert Urbański, Kuqe 2115, Tromba oraz Bedoes. W epizodycznych rolach zobaczymy także interesujące cameo, które zaintryguje zwłaszcza widzów zaznajomionych z Social Mediami. Premiera pełnego sezonu serialu (5 odcinków) już 17 lutego w serwisie CANAL+ online i CANAL+ PREMIUM.

Wilk 2 to historia 20-letniej Igi, która stoi na granicy dwóch światów: skostniałych zasad politycznego reżimu, któremu przewodzi jej ojciec i zbuntowanych młodych, którzy marzą o nowym porządku. Uniwersum "WILKA" to przyszłość, jednak użyte w nim metafory i poruszone tematy są bardzo czytelne i współczesne. Miłość, strach przed zmianą, poszukiwanie swojego miejsca w świecie, konflikt pokoleń. Oraz bunt, który ma wiele twarzy. Wilk jest serialem, który mówi coś ważnego nie tylko o młodych, lecz także o ich rodzicach, o wzajemnym niezrozumieniu, na które nawet miłość nie jest receptą.

Czy historia z Wilka 2 mogłaby się wydarzyć?

W mikroskali wielu domów dzieje się każdego dnia. Doskonałe główne kreacje aktorskie (Hubert Urbański, Waleria Gorobets, Jessica Polak, Łukasz "Kuqe 2115" Dziemiński) sprawiają, że każdy z nas może stanąć po dowolnej ze stron. I mieć rację. Dodatkowym atutem są barwne role drugoplanowe i cameo, które szczególnie zainteresują młodsze pokolenie. Bedoes, Tromba, Modny Tata czy Suzie Pacałowska.

W rolę przywódcy rebeliantów wcielił się "Kuqe 2115". Kuqe, a właściwie Łukasz Dziemiński, muzycznie zadebiutował już w 2014 roku. Na ekranie, w Wilku, pojawi się po raz pierwszy. Młody raper co dzień jest członkiem jednej z najbardziej popularnych grup hiphopowych.

Udział w serialu to w pewnym sensie spełnienie kolejnego marzenia. Zwłaszcza gdy z propozycją przychodzi taki człowiek, jak Janek Dybus, którego już dobrze znam, i z którym robiliśmy już kilka super rzeczy. To bardzo pomogło, debiut przy pracy z Jankiem to totalny luz. Nie bałem się, nie miałem barier i to pomogło osiągnąć dobry efekt.

mówi Kuqe 2115

Wśród debiutujących młodych aktorów, obok Kuqe znajduje się również Jessica Polak, studentka Warszawskiej Szkoły Filmowej. Jessica urodziła się w Stanach Zjednoczonych, a obecnie mieszka w Warszawie. Choć WILK to jej pierwszy duży projekt aktorski ma już na koncie udział w reklamach i rolach epizodycznych. W serialu wciela się w rolę Ani.

W mojej postaci najbardziej lubię to, że jest nieoczywista, a z kolejnymi odcinkami widz dowiaduje się o niej czegoś nowego. Każdemu debiutującemu aktorowi i każdej debiutującej aktorce życzę takich warunków na planie jak w WILKU. Większość ekipy to młode pokolenie, ale bił od nich mega profesjonalizm, a jednocześnie tworzyli super atmosferę.

komentuje swoją pierwszą przygodę aktorka

Walerię Gorobets widzowie znają już z produkcji serialowych. Aktorka zagrała również jedną z kluczowych ról w filmie Apokawixa a ostatnio debiutowała na deskach Teatru Ateneum u boku Agaty Kuleszy w spektaklu "To wiem na pewno". W Wilku występuje w roli Igi.

Choć na początku może się wydawać, że moja bohaterka jest wiecznie zdenerwowana, wręcz agresywna i przez to nawet dziecinna, to jej historia i wybory, przed którymi staje, zdecydowanie wymagają od niej „dorosłych” decyzji. W WILKU nie ma półśrodków. I nie mówię tu tylko o scenariuszu, o postaciach, ich decyzjach i ich historii, ale również o tym, jak pracowaliśmy i do czego dążyliśmy, jako zespół osób, które ten serial stworzyły.

mówi Waleria

Oprócz debiutantów i aktorów młodego pokolenia widzowie na ekranie zobaczą również Huberta Urbańskiego w roli Borysa, ojca Igi i ministra w totalitarnym rządzie. To niezaprzeczalnie zły człowiek, ale jaki ojciec?

Kiedy twórcy serialu, przyszli do mnie z propozycją zagrania w WILKU, właściwie nie miałem żadnych wątpliwości. Przede wszystkim po obejrzeniu pierwszego sezonu, który zrobił na mnie wrażenie. Choć przyznam, że czytając tę nieoczywistą historię i wiedząc o samej, ciekawej formie serialu i tak bym się zgodził.

mówi aktor i prezenter telewizyjny

Premiera drugiego sezonu Wilka już 17 lutego w CANAL+ online oraz na antenie CANAL+ Premium.

Serial powstał w koprodukcji z Papaya Films. Producentem wykonawczym był Kacper Sawicki, a producentem serialu Michał Wojciechowski. Za reżyserię odpowiadał Jan Dybus. Autorami scenariusza są Jan Dybus oraz Michał Wojciechowski. Za zdjęcia odpowiedzialny był Igor Połaniewicz, a za muzykę Adam „Burza” Burzyński i Kamil „Holden” Kryszak. Za scenografię serialu odpowiada Katarzyna Tomczyk, za kostiumy Marta Morzy, a za charakteryzację Karina Bielik. Montażystą był Ireneusz Grzyb. Rolę kierowniczki produkcji pełniła Joanna Dembowska. Koordynatorki produkcji to Melania Sroka i Paulina Traut. Asystentką była Vlada Herasymchuk.

W serwisie CANAL+ online dostępna jest także 1. seria Wilk, stanowiąca niepowiązaną z nowym sezonem historię. W rolach głównych Agata Kulesza, Magdalena Boczarska, Grzegorz Damięcki oraz Grzegorz Małecki, a także Sebastian Dela, Wiktoria Supryn, Weronika Dzierżyńka oraz raper Borys „Bedoes” Przybylski.

Źrodło: Canal+