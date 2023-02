Trwają prace na żeńską wersją kultowego "Starsky i Hutch" 0

Fox pracuje nad remake’iem klasycznego serialu detektywistycznego z lat 70. Starsky Hutch. Chociaż szczegóły dotyczące serialu są jeszcze skąpe, z przecieków wynika, że w głównych rolach zobaczymy kobiety.

kadr z serialu "Starsky i Hutch"

Projekt obecnie jest realizowany w Fox w ramach modelu od scenariusza do serialu, co oznacza, że ​​kierownictwo sieci po raz pierwszy zapozna się ze scenariuszami serialu, zanim udzieli projektowi oficjalnego zielonego światła. Szczegóły tego procesu nie zostały wyjaśnione. Jednak prezes Fox Entertainment, Michael Thorn, powiedział, że spodziewa się dwóch wersji skryptu od dwóch wybitnych scenarzystów i showrunnerów: Sama Sklavera, współtwórcy dramatu kryminalnego Foxa Syn marnotrawny, oraz Elizabeth Peterson, która obecnie pisze scenariusz. Thorn powiedział, że przejrzy ich scenariusze przed podjęciem ostatecznej decyzji.

To nowoczesne podejście do Starksy i Hutch podobno skupi się na parze detektywów, Sashy Starsky i Nicole Hutchinson. Według streszczenia serialu, obie będą rozwiązywać zbrodnie w niecodziennym mieście Desert City, pozostając wiernymi swojej przyjaźni, swojej wspaniałości, a także próbując w jakiś sposób rozwikłać tajemnicę, która 15 lat temu wysłała ich ojców do więzienia za przestępstwo, którego nie popełnili. Nie ogłoszono żadnych informacji dotyczących obsady.

Fox Entertainment produkuje serial wraz z Sony Pictures Television. Premiera oryginalnej serii miała miejsce w 1975 roku, i śledziła losy dwóch policyjnych detektywów podczas ich przygód w fikcyjnym mieście Bay City w Kalifornii. W serialu wystąpili Paul Michael Glaser i David Soul jako detektywi David Starsky i Kenneth Hutchinson. Jednak być może najbardziej pamiętnym członkiem obsady nie był wcale człowiek, ale jaskrawoczerwony Ford Gran Torino.

Źrodło: The Hollywood Reporter