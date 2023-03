Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Elizabeth Banks gwiazdą "Bedrock" - będzie to animowany spin-off "Flintstonów" 0

Elizabeth Banks została wybrana na gwiazdę serialu animowanego Bedrock, który będzie spin-offem kultowych Flintstonów.

Elizabeth Banks - "Dzień z życia blondynki"

Elizabeth Banks, która będzie pełniła przy projekcie funkcję producentki wykonawczej, będzie również gwiazdą obsady głosowej serialu animowanego Bedrock. Głosem hollywoodzkiej gwiazdy przemówi główna bohaterka serii, czyli Pebbles – dorosła córka Freda i Wilmy.

Kogo oprócz Elizabeth Banks usłyszymy w serialu? W obsadzie znajdują się także Stephen Root jako Fred, Amy Sedaris jako Wilma, Nicole Byer jako Betty, Joe Lo Truglio jako Barney i Manny Jacinto jako Bamm-Bamm.

Animowany serial komediowy skierowany zostanie do dorosłej widowni i będzie kontynuacją historii rodziny z epoki kamienia łupanego. Akcja Bedrock będzie umiejscowiona dwie dekady później, kiedy to Fred jest o krok od emerytury, a dwudziestoparoletnia Pebbles rozpoczyna własną karierę. Mieszkańcom tytułowego Bedrock przyjdzie żyć w czasach, kiedy to epoka kamienia łupanego zacznie ustępować miejsca błyszczącej i oświeconej epoce brązu!

Warner Bros. Animation i Fox Entertainment produkują serial. Za scenariusz odpowiadają Lindsay Kerns i Lon Zimmet.

Źrodło: Deadline