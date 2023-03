Śmierć konia na planie 2. sezonu serialu ''Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy'' 0

Tydzień temu na planie drugiego sezonu serialu Amazona Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia z udziałem konia. Zwierzę przed rozpoczęciem kręcenia sceny doznało zatrzymania akcji serca i zdechło.

Do zdarzenia doszło dokładnie 21 marca, jednak dopiero teraz informacja o nim podana została do mediów. W tym dniu kręcona miała być scena bitwy, w której udział brało ponad 30 koni. Zwierzęta na plan dostarczyła firma The Devil’s Horseman mająca duże doświadczenie. Pracowała ona m.in. przy Grze o tron, Wonder Woman czy The Crown. Śmierć konia na planie Pierścieni Władzy jest pierwszym takim przypadkiem odnotowanym w trakcie 50-letniej historii firmy.

Amazon Studios wydało oświadczenie w tej sprawie:

Z głębokim smutkiem potwierdzamy, że koń biorący udział w zdjęciach zmarł 21 marca. Incydent miał miejsce rano, podczas ćwiczeń. Filmowanie jeszcze się wtedy nie rozpoczęło. Na planie obecny był zarówno lekarz weterynarii, jak i przedstawiciel American Humane Association. Przeprowadzona sekcja zwłok wykazała śmierć z powodu niewydolności serca.

Głos w sprawie zabrała także organizacja PETA. Wzywa ona twórców tego serialu, jak i innych produkcji do zaprzestania używania na planie prawdziwych koni. Według niej producenci mają do dyspozycji CGI, mechaniczne platformy i inne humanitarne metody. Wszystko to mogłoby umożliwić brak zwierząt na planie.

Zaczynając w czasach względnego pokoju, w Pierścieniach Władzy śledzimy losy postaci, którym przyszło zmierzyć się ze złem powracającym do Śródziemia. Od najciemniejszych głębin Gór Mglistych, przez majestatyczne lasy Lindonu i zapierające dech w piersiach wyspiarskie królestwo Numenoru, aż po najdalsze zakątki mapy — oto opowieść o krainach i bohaterach, których dziedzictwo przetrwa długo po ich odejściu.

Premiera 2. sezonu w 2024 roku.

Źrodło: Dark Horizons