"Aryskotraci" live-action od Disneya maja wreszcie reżysera

Walt Disney szykuje się do realizacji kolejnego remake’u swojej klasycznej animacji. Tym razem padło na Aryskotratów z 1970 roku. Poznaliśmy właśnie nazwisko człowieka, który stanie za kamerą widowiska.

fragment plakatu "Aryskotraci"

Ahmir “Questlove” Thompson, czyli filmowiec nagrodzony w ubiegłym roku Oscarem za film dokumentalny Summer of Soul, stanie za kamerą Aryskotratów. Produkcja będzie remake’em filmu animowanego Walta Disneya z 1970 roku i będzie połączeniem efektów komputerowych z grą prawdziwych aktorów. Podobne techniki stosowano przy takich hollywoodzkich tytułach, jak SONIC. Szybki jak błyskawica czy Kosmiczny mecz: Nowa era.

Posługujący się pseudonimem artystycznym "Questlove", perkusista zespołu The Roots, będzie pełnił również funkcję producenta wykonawczego oraz będzie nadzorował muzykę do filmu. Scenariusz zostanie napisany przez duet Will Gluck oraz Keith Bunin.

O czym opowiadała oryginalna animacja Walta Disneya z 1970 roku?

W sercu Paryża dobroduszna i ekscentryczna milionerka zapisuje w spadku całą swoją fortunę ukochanej rasowej kotce Duchessie i trójce jej kociaków. Na wieść o tym chciwy, choć nieudolny lokaj Edgar aranżuje porwanie. Teraz los całej czwórki leży w rękach beztroskiego dachowca Tomasza O’Malley i jego bandy jazzujących kotów, która pomoże im wrócić do domu.

