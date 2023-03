Lee Cronin wyreżyseruje trzeci pełnometrażowy horror w swojej karierze 0

Lee Cronin reżyser filmu Martwe zło: Przebudzenie nie zmienia gatunku filmowego. Stanie on bowiem za kamerą kolejnego, trzeciego już pełnometrażowego horroru w swojej karierze.

kadr z filmu ''Impostor''

Po współpracy przy nowym Martwym źle, Cronin ponownie połączy swe siły ze studiem New Line Cinema przy realizacji filmu zatytułowanego Thaw. Podobnie jak w przypadku swoich dwóch poprzednich produkcji oprócz objęcia funkcji reżysera, napisze on również scenariusz opierając się na oryginalnej historii Jeremy'ego Passmore'a.

Akcja Thaw rozgrywać ma się lata po stopnieniu gór lodowych i znacznym podniesieniu się poziomu mórz. Grupa ocalałych dryfuje po morzu w poszukiwaniu nowego miejsca do zamieszkania. Ich modlitwy zostają w końcu wysłuchane. Trafiają do nadającego się do zamieszkania miasta. Jednak to nie koniec ich walki o życie jak się okazuje. Tuż pod powierzchnią wody żyje nowy koszmar.

Cronin oprócz wspomnianego Martwego zła, które nie miało jeszcze swojej premiery, na koncie ma także horror Impostor, który otrzymał dwie nominacje do IFTA (Irlandzka Nagroda Filmowa i Telewizyjna). Wcześniej Cronin kręcił filmy krótkometrażowy. Najbardziej znanym z nich jest Ghost Train.

Źrodło: The Hollywood Reporter