Universal Pictures planuje piątego ''Shreka''. Powróci oryginalna obsada 0

Studio Illumination, które obecnie przygotowuje się do wprowadzenia do kin filmu Super Mario Bros, w swoich planach ma bardzo ciekawy projekt. Jak donoszą zagraniczne media chce ono zrealizować piąty film o przygodach Shreka i jego przyjaciół.

Chris Meledandri szef studia Illumination chce, aby do swoich ról powróciła głosowa obsada z oryginału, a więc Mike Myers jako Shrek, Cameron Diaz jako Fiona i Eddie Murphy jako Osioł. Podobno cała ta trójka jest bardzo entuzjastycznie nastawiona do pomysłu Meledandri’ego.

Meledandri ma w zanadrzu także pomysł na spin-off ’’Shreka’’, którego głównym bohaterem zostałby Osioł. Tą myśl dał mu komentarz Eddiego Murphy’ego z początku tego roku, w którym to aktor pisał, iż bardzo chętnie chciałby wystąpić w kolejnym filmie o Shreku i jest gotowy na spin-off o Ośle.

Shrek ma już swoją udaną spin-offową serię. Opowiada ona o Kotu w Butach.

Shrek, to ogr mieszkający samotnie na bagnie. Uwielbia samotność, i spokój. Pewnego jednak dnia, tenże spokój zostanie zakłócony, gdy gromada bajecznych stworów i stworków wygnanych przez Lorda Farquaada, trafi na jego "posesję". Jedynie co pozostaje Shrekowi do zrobienia w tej sytuacji, to spotkanie z Lordem i przekonanie go do "oczyszczenia" jego bagna. W podróży towarzyszy mu przezabawny Osioł. Tak brzmi opis fabuły pierwszego filmu.

Źrodło: Dark Horizons