Trwający od 2 maja strajk scenarzystów ma wpływ również na produkcję oczekiwanego przez fanów piątego sezonu Stranger Things . Mające wkrótce rozpocząć się prace na planie finałowej serii zostały wstrzymane do odwołania.

Pomimo tego, iż scenariusze piatej serii są już napisane, to twórcy serialu bracia Duffer nie chcą kręcić bez obecności scenarzystów na planie. Gdyby były potrzebne jakiekolwiek poprawki w tekstach to nie miałby ich kto nanieść. Jak na razie nie podano nowej daty wejścia na plan. Wszystko zależne jest od tego jak potoczą się losy strajku.