Początek prac na planie sequela ''Puchatek: Krew i miód'' jeszcze w tym roku

Zwierzęta ze Stumilowego Lasu szykują się na kolejną krwawą jatkę. Reżyser slashera Puchatek: Krew i miód Rhys Frake-Waterfield informuje o przybliżonej dacie rozpoczęcia prac na planie sequela.

Zdjęcia do kontynuacji ruszyć mają wraz z początkiem jesieni. Oczywiście za kamerą ponownie stanie Frake-Waterfield. Będzie on także autorem scenariusza, podobnie jak przy oryginale.

Puchatek: Krew i miód stał się nieoczekiwanym kasowym hitem. Przy budżecie wynoszącym zaledwie 100 tysięcy dolarów zarobił on na całym świecie aż 6 milionów. Prawdopodobnie większość widzów przyszła na ten film z czystej ciekawości, wychodząc z kina głeboko zawiedzionymi. Czy sequel również stanie się hitem w box office’ach czy publika zawiedziona jedynką zrezygnuje z jego seansu? Jak myślicie?

Po sukcesie oryginału sequel ma mieć znacznie większy budżet, a co za tym idzie być może i lepsze efekty specjalne. Jak dużo pieniędzy Frake-Waterfield ma zamiar wyłożyć na realizację kontynuacji, jeszcze nie wiadomo.

Fabuła sequela nie jest znana. Jedyne co zdradzono to, iż ma on być bardziej brutalny i krwawy, a zwierzęta mają pragnąć zemsty. Czy za to co zrobił im Krzyś, czy może za coś innego?

SPOJLER

Być może za śmierć Prosiaczka?

Puchatek: Krew i miód to slasher oparty na książkach Kubusia Puchatka autorstwa AA Milne’a i EH Sheparda. Podąża za klasycznymi postaciami z bajki po tym, jak stały się zdziczałe i żądne mordu po tym, jak zostały porzucone przez ich ludzkiego przyjaciela Christophera Robina, który wyjechał na studia. W stylu prawdziwego slashera bohaterowie terroryzują grupę przyjaciół, którzy wynajęli chatę w Stumilowym Lesie, pokonując ich jednego po drugim.

Źrodło: Bloody Disgusting