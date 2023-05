Pierwsze spojrzenie na serial "The Walking Dead: Daryl Dixon"

Seria The Walking Dead AMC powraca z nowym spinoffem The Walking Dead: Dead City w przyszłym miesiącu i nie będzie to jedyna zupełnie nowa seria z uniwersum, która pojawi się wkrótce. Otóż swoją produkcję otrzyma również Daryl Dixon, zobaczcie pierwsze fragmenty.