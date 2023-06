Ezra Miller powróci w potencjalnej kontynuacji ''Flasha'' 0

W jednym z ostatnich wywiadów reżyser Andy Muschietti odniósł się w swojej wypowiedzi co do dalszej przyszłości Ezry Millera jako odtwórcy superbohatera znanego jako Flash. Pomimo ostatnich skandali wokół osoby aktora, Muschietti nie ma w planach zastąpienia go kimś innym w potencjalnej kontynuacji od DC Studios.

Nie sądzę, by ktokolwiek mógł zagrać tę postać tak dobrze jak on. Ta konkretna wizja tej postaci jest świetna powiedział Muschietti.

A Wy wyobrażacie sobie innego aktora w roli Flasha?

Światy zderzają się w filmie Flash, gdy Barry Allen używa swoich supermocy, aby cofnąć się w czasie i zmienić wydarzenia z przeszłości. Ale kiedy jego próba uratowania rodziny nieumyślnie zmienia przyszłość, Barry zostaje uwięziony w rzeczywistości, w której generał Zod powrócił, grożąc unicestwieniem, a na świecie nie ma innych superbohaterów, do których mógłby się zwrócić. To znaczy, o ile Barry nie zdoła nakłonić zupełnie innego Batmana do wycofania się z emerytury i uratowania uwięzionego Kryptończyka… choć nie tego, którego szuka. Ostatecznie, aby ocalić świat, w którym się znajduje, i powrócić do znanej mu przyszłości, jedyną nadzieją Barry’ego jest ściganie się o życie. Ale czy złożenie ostatecznej ofiary wystarczy, by zresetować wszechświat?

Flash wejdzie do kin już 16 czerwca.

Źrodło: ComingSoon