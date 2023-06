Chad Stahelski , reżyser filmów z serii John Wick , walczył o to by dodano kategorię Najlepszy kaskader, podczas rozdania Oscarów.

Stahelski zaczynał jako kaskader Brandona Lee w Kruku, zanim został dublerem Keanu Reevesa w Matrixie. Następnie przejął rolę reżysera John Wick, która stała się jedną z najbardziej udanych serii filmów akcji wszechczasów. Wraz z niedawną mnogością niesamowitych wyczynów kaskaderskich w filmach, takich jak John Wick, Mission: Impossible i Tyler Rake, wielu ma nadzieję, że Akademia zapewni kategorię dla najlepszych kaskaderów podczas rozdania Oscarów. Na to samo liczył Stahelski.