Nicole Kidman w obsadzie 2. sezonu ''Dziewięciorga nieznajomych''

Nareszcie zaczęło się coś dziać w zapowiedzianej kontynuacji serialu Dziewięcioro nieznajomych. Po ponad roku ciszy ogłoszono, iż do swojej roli powróci Nicole Kidman.

Kidman ponownie wcieli się w dyrektorkę ośrodka Mashę Dmitrichenko. Oprócz pojawienia się na ekranie w roli głównej, aktora objęła także raz jeszcze funkcję producenta wykonawczego. Prawdopodobnie oprócz niej, w obsadzie drugiej części nie powróci nikt inny.

W drugim sezonie obok Kidman pojawią się m.in. znany z The Last of Us Murray Bartlett, Liv Ullmann, Dolly De Leon, Maisie Richardson Sellers i Aras Aydin.

Dziewięcioro nieznajomych to thriller psychologiczny, którego fabuła opiera się na bestsellerowej powieści Liane Moriarty. Nicole Kidman wciela się w dyrektorkę prestiżowego ośrodka zdrowia i odnowy biologicznej Mashę. Prowadzone przez nią uzdrowisko oferuje całkowite uleczenie z wszelkich bolączek dnia codziennego, które wywarły wpływ zarówno na umysł, jak i na ciało. Uzdrowienie i przemiana ma nastąpić w ciągu zaledwie 10 dni. Do ośrodka trafia dziewięcioro nieznajomych. Kuracjusze początkowo zadowoleni z oferowanych usług, nie wiedzą co tak naprawdę czeka na nich w tym miejscu…

Fabuła drugiej serii nie jest obecnie znana. Serial pierwotnie miał być produkcją limitowaną, jednak z uwagi na jego sukces, platforma Hulu zdecydowała się dać mu zielone światło na kontynuację.

Źrodło: Dark Horizons