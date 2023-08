"Kompas szkieletora" - Warchulska, Sadowski, Zbrojewicz, czyli kulisy polskiego dubbingu 0

25 sierpnia do kin trafi Kompas szkieletora, film familijny, w którym kilkoro nastolatków stara się rozwikłać tajemnicę XIX-wiecznego poszukiwacza złota. W polskiej wersji językowej udział biorą m. in. Agnieszka Warchulska (Carol), Przemysław Sadowski (Tim), Mirosław Zbrojewicz (Pułkownik) i Janusz Chabior (Jedidiah).

Agnieszka Warchulska użycza głosu mamie głównego bohatera, Champa. Jak mówiła aktorka, Carol to postać jej bliska, ponieważ to taka mama, jaką ona sama także chyba jest: Konkretna, wymagająca, a jednocześnie z dużym luzem i poczuciem humoru. W tatę Champa wciela się Przemysław Sadowski, prywatnie mąż Agnieszki Warchulskiej. Chodziło o to, żeby małżeństwo, którym my jesteśmy, oddało swoje głosy małżeństwu, które jest w filmie – zdradził. Aktorskiej parze po raz pierwszy zdarzyło się wystąpić razem. Choć oboje grywali już w tych samych produkcjach, to nie mieli wspólnych scen. Kompas szkieletora jest więc dla nich nową, zawodową przygodą.

Mirosław Zbrojewicz swojego bohatera opisywał tak: To taki facet, który na początku filmu wydaje się przesympatyczny. Potem się dowiadujemy, że jego intencje nie są najczystsze, a dalej, że jest on czarnym charakterem – co ja lubię najbardziej! Jak tłumaczył aktor, film dotyczy gorączki złota na Dzikim Zachodzie. Ale Kompas szkieletora opowiada także o relacjach między dziećmi i dorosłymi, co podkreśliła Agnieszka Warchulska. Według niej, to bardzo zabawna historia. – Był to trochę powrót do czasów dzieciństwa – wtórował jej Przemysław Sadowski.

Trzynastoletni Champ Brown wkrótce wyprowadzi się wraz z rodzicami ze swojego miasteczka. Oznacza to pożegnanie z przyjaciółmi z dzieciństwa. Tymczasem okazuje się, że grupę młodych poszukiwaczy przygód czekają jeszcze niemałe tarapaty i niesamowita wyprawa – znajoma okolica skrywa bowiem pewien sekret. Chłopiec znajduje w lesie szkielet poszukiwacza złota z XIX wieku, tajemniczy kompas i pożółkły ze starości dziennik. Odważni badacze są gotowi rozwiązać zagadkę i podążyć śladami zaginionego skarbu. Nie odstraszy ich nawet ryzyko, jakie niesie podróż w czasie!

Kompas szkieletora w kinach od 25 sierpnia!

Źrodło: Forum Film Poland