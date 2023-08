Apple TV+ anuluje "Miasto w ogniu" po 1. sezonie 0

Serial kryminalny Miasto w ogniu nie powróci z drugim sezonem na Apple TV+. Wiadomość o odwołaniu programu pojawia się około półtora miesiąca po zakończeniu pierwszego sezonu. Serial nie było hitem, na jaki liczył Apple TV+, zwłaszcza w porównaniu z niektórymi innymi ostatnimi ofertami streamera.

baner promujący serial "Miasto w ogniu"

Miasto w ogniu jest oparte na powieści Gartha Riska Hallberga z 2015 roku pod tym samym tytułem. Pierwszy i jak się okazało jedyny sezon serialu obejmuje całą historię książki. Pod tym względem nie pozostawił widzów w zawieszeniu. Jednak Apple TV + zamówił adaptację jako serial dramatyczny, a nie serial limitowany. Co więcej, program zasadził nasiona na potencjalny drugi sezon w swoim finale. Warto zauważyć, że serial aktorski kontynuujący historię wykraczającą poza to, co jest w książce, nie byłby bezprecedensowy. (Niedawnym przykładem adaptacji telewizyjnej, która właśnie to robi, jest Dobry Omen na Prime Video.

Stworzony dla telewizji przez Josha Schwartza i Stephanie Savage, Miasto w ogniu miał swoją premierę w Apple TV+ w maju ubiegłego roku. Oficjalne streszczenie brzmi następująco: Studentka college’u zostaje zastrzelona w Central Parku 4 lipca 2003 roku. Śledztwo łączy serię tajemniczych pożarów w całym mieście, śródmiejską scenę muzyczną i bogatą rodzinę zajmująca się nieruchomościami z przedmieścia, która boryka się z wieloma tajemnicami.

W serialu występują Chase Sui Wonders, Wyatt Oleff, Jemima Kirke, Nico Tortorella, Ashley Zukerman, Xavier Clyde, Max Milner, Alexandra Doke, Omid Abtahi, Kathleen Munroe, John Cameron Mitchell, Alexander Pineiro i Michael Tow. Wspomniani Schwartz i Savage napisali wszystkie osiem odcinków serialu.

Źrodło: Deadline