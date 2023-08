Ujawniono tytuł i pierwsze zdjęcia serialu o Godzilli od Apple TV+ 1

Ujawniono tytuł wyczekiwanej nadchodzącej serii Apple TV+ o Godzilla, której akcja toczy się w Legendary’s Monsterverse. Pokazano również pierwsze fotki z produkcji.

kadr z serialu "Monarch: Legacy of Monsters"

Serial Apple TV+ nosi tytuł Monarch: Legacy of Monsters. Będzie się składał z 10 odcinków, w których wystąpią Kurt Russell, Wyatt Russell, Anna Sawai, Kiersey Clemons, Ren Watabe, Mari Yamamoto, Anders Holm, Joe Tippett i Elisa Lasowski. Produkcja jest współtworzona przez Chrisa Blacka i Matta Fraction. Matt Shakman z WandaVision wyreżyserował pierwsze dwa odcinki.

Ukazały się również pierwsze zdjęcia z serii, z których jedna przedstawia Godzillę:

kadr z serialu Monarch: Legacy of Monsters

kadr z serialu Monarch: Legacy of Monsters

kadr z serialu Monarch: Legacy of Monsters

kadr z serialu Monarch: Legacy of Monsters

Po burzliwej bitwie między Godzillą a Tytanami, która zrównała z ziemią San Francisco, i szokującym odkryciu, że potwory istnieją naprawdę, Monarch: Legacy of Monsters śledzi dwoje rodzeństwa podążającego śladami ojca, aby odkryć powiązania ich rodziny z tajną organizacją znaną jako Monarch. Ślady prowadzą ich do świata potworów i ostatecznie do króliczej nory do oficera armii Lee Shawa (granego przez Kurta Russella i Wyatta Russella), rozgrywającego się w latach pięćdziesiątych i pół wieku później, kiedy Monarch jest zagrożona przez to, co wie Shaw. Dramatyczna saga – obejmująca trzy pokolenia – ujawnia zakopane tajemnice i sposoby, w jakie epickie, wstrząsające wydarzenia mogą odbić się echem w naszym życiu.

Źrodło: comingsoon.net