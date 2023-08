Rick i Morty powracają tej jesieni. Adult Swim potwierdziło datę premiery 7. sezonu 0

Adult Swim podało datę premiery siódmego sezonu swojej hitowej animacji dla dorosłych Rick i Morty. Nowych przygód szalonego dziadka i jego wnuka doczekamy się jeszcze tej jesieni.

Światowa premiera nowych odcinków animacji odbędzie się 15 października. Dzień później zadebiutują one w naszym kraju, a dostępne będą na platformie HBO Max. Na sezon ten składa się dziesięć odcinków.

Jest to pierwszy sezon animacji, który powstał bez udziału współtwórcy Justina Roilanda oskarżonego o przemoc domową. Po braku odpowiednich dowodów został on jednak już oczyszczony z zarzutów. Czy wróci do pracy nad serialem, nie wiadomo. Jego głosem mówiły także dwie postacie z produkcji – Morty Smith i Rick Sanchez, jak na razie nie ogłoszono, kto go zastąpił.

Głównymi bohaterami animacji są genialny, lecz socjopatyczny naukowiec, który wciąga swojego nieśmiałego wnuka w szalenie niebezpieczne przygody w całym wszechświecie. W każdym odcinku śledzimy przygody, jakie Rick Sanchez, mieszkający ze swoją córką Beth i jej rodziną, przeżywa podczas międzygalaktycznych eskapad, w których towarzyszą mu córka, zięć Jerry, wnuczka Summer i wnuk Morty.

Źrodło: Deadline