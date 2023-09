Obsesyjna fanka teleturniejów wyrusza po wielkie pieniądze w zwiastunie komedii "Quiz Lady" 0

Pojawił się pierwszy zwiastun Quiz Lady, zapowiadający nadchodzącą komedię z kategorią R od 20th Century Studios z Sandrą Oh i Awkwafiną w rolach głównych.

fragment plakatu filmu "Quiz Lady"

Błyskotliwa, ale zraniona młoda kobieta, Anne (Awkwafina), mająca obsesję na punkcie teleturniejów, i jej siostra Jenny (Sandra Oh), z którą o dłuższego czasu żyła w separacji, muszą współpracować, aby pomóc spłacić długi hazardowe matki. Kiedy ukochany pies Anne zostaje porwany, wyruszają w dziką wyprawę przełajową, aby zdobyć pieniądze w jedyny znany im sposób: zmieniając Anne w prawdziwą mistrzynię teleturniejów.

Opisywana jako zabawna i chwytająca za serce komedia, wyreżyserowana została przez Jessicę Yu na podstawie scenariusza napisanego przez Jen D’Angelo. Do Awkwafiny i Oh dołączyli Jason Schwartzman, Holland Taylor, Tony Hale i Will Ferrell, przy czym ten ostatni jest także producentem.

Sandra Oh, i Awkwafina zajmują się także produkcją filmu wraz z D’Angelo, Jessicą Elbaum, Maggie Haskins i Itay Reiss. Producentami wykonawczymi są Alex Brown i Erika Hampson.

Premiera filmu planowana jest w tym tygodniu podczas Festiwalu Filmowego w Toronto.

Źrodło: comingsoon.net