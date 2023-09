Pojawił się pierwszy teaser nadchodzącej kontynuacji DC, Aquaman and the Lost Kingdom. Wideo daje nam rzut oka na powrót Jasona Momoa w roli podwodnego superbohatera. Będzie to jedna z ostatnich części kinowego uniwersum DC przed odnowieniem serii w DCU przez reżysera Jamesa Gunna i producenta Petera Safrana.