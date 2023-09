"Sok z żuka 2" był prawie ukończony jednak strajk aktorów zatrzymał proces 0

Kontynuacja Soku z żuka Tima Burtona była prawie ukończona, gdy w lipcu 2023 roku rozpoczął się strajk Gildii Aktorów Ekranowych oraz Amerykańskiej Federacji Artystów Telewizyjnych i Radiowych (SAG-AFTRA).

kadr z filmu "Sok z żuka 2"

Burton powiedział The Independent, że do zakończenia zdjęć do filmu Beetlejuice 2, którego premiera planowana jest obecnie na wrzesień 2024 r., pozostało niecałe dwa dni, jednak do tego jest potrzebne zakończenie strajku SAG-AFTRA.

Jestem wdzięczny, że mamy to, co mamy. Dosłownie pozostało półtora dnia. Wiemy, co musimy zrobić. Jest już gotowe w 99 procentach. Sok z żuka 2 naprawdę mi się podoba. Próbowałem wszystko rozebrać i wrócić do podstaw pracy z dobrymi ludźmi, aktorami i lalkami. To trochę jak powrót do tego, dlaczego lubiłem robić filmy.

wyjawił Tim Burton

SAG-AFTRA oficjalnie rozpoczęły strajk 14 lipca 2023 r., podczas gdy Writers Guild of America (WGA) strajkuje od 2 maja 2023 r. W rezultacie wiele hollywoodzkich produkcji zostało tymczasowo zamkniętych, ponieważ aktorzy i scenarzyści lobbuj na rzecz lepszych wynagrodzeń, ochrony przed sztuczną inteligencją i nie tylko.

Burton i Warner Brothers od dawna zastanawiali się nad zrobieniem kontynuacji horroru z 1988 roku, w którym wystąpili Michael Keaton i Winona Ryder, ale prace nad projektem rozpoczęły się dopiero w 2022 roku. Niewiele wiadomo obecnie o fabule; jednak wcześniej ogłoszono, że Keaton, Ryder i Catherine O'Hara powrócą do swoich ról z pierwszego filmu. Dołączą do nich nowicjusze Jenna Ortega, Justin Theroux, Monica Bellucci i Willem Dafoe.

Burton po raz kolejny reżyseruje film oparty na opowiadaniu Setha Grahame-Smitha, a scenariusz napisali Alfred Gough i Miles Millar.