Trwają prace nad trzecią częścią ''Sicario'' 0

Producenci Basil Iwanyk i Erica Lee potwierdzili, że trwają prace nad trzecim filmem z serii ’’Sicario’’. Ostatni film swoją premierę miał w 2018 roku.

Nie zdradzili oni jednak żadnych większych szczegółów na temat potencjalnej kontynuacji. Iwanyk stwierdził jedynie, iż nie może się doczekać, aby Benicio Del Toro ponownie wcielił się w postać Alejandro.

Nie mogę się doczekać '’Sicario 3'’. Mógłbym oglądać Benicio grającego Alejandro w nieskończoność. To znaczy, mogę oglądać Benicio w dowolnej roli, ale w tej się nigdy nie zestarzeje powiedział Iwanyk.

Sicario zrealizowany przy stosunkowo skromnym budżecie wynoszącym 30 milionów dolarów zebrał jedne z najlepszych recenzji roku, zdobył trzy nominacje do Oscara i wygenerował 85 milionów dolarów w kasie. Za jego kamerą stanął Denis Villeneuve. Stefano Sollima objął stanowisko reżysera drugiego filmu, który wygenerował 75,8 miliona dolarów z 40-milionowego budżetu.

Seria ta opowiada o walce z narkotykowym biznesem. Młoda agentka CIA Kate Macy przyłącza się do supertajnej akcji CIA mającej na celu pojmanie szefa wielkiego meksykańskiego kartelu narkotykowego. Macy stopniowo poznaje szczegóły operacji, która często ociera się o granicę prawa i moralności, prowadząc do najgłębszych czeluści przestępczego piekła. Przewodnikiem po jego kolejnych kręgach będzie dla Macy tajemniczy współpracownik CIA o meksykańskim pochodzeniu, zwany "konsultantem", który jak się okaże ma dla całej akcji kluczowe znaczenie. Jego prawdziwa tożsamość będzie dla Macy największym szokiem. W drugim filmie Macy współpracując z Alejandro powraca na pogranicze amerykańsko-meksykańskie, by dopaść Carlosa Reyesa, narkotykowego barona, który trudni się także przemytem broni dla terrorystów.

Źrodło: Dark Horizons