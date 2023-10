Zwiastun "Night Swim" zapowiada thriller o zjawiskach nadprzyrodzonych od Jamesa Wana 0

Universal Pictures udostępniło oficjalny zwiastun Night Swim najnowszego, oryginalnego thrillera Blumhouse o zjawiskach nadprzyrodzonych, którego autorami są producenci James Wan i Jason Blum.

fragment plakatu filmu "Night Swim"

W filmie Ray Waller, były zawodnik pierwszej ligi baseballu, zmuszony do wcześniejszej emerytury z powodu choroby zwyrodnieniowej, wprowadza się do nowego domu ze swoją zaniepokojoną żoną Eve, nastoletnią córką Izzy i młodym synem Elliotem. Mając nadzieję, że wbrew wszystkiemu uda mu się wrócić do profesjonalnej piłki, Ray przekonuje Eve, że lśniący basen na podwórku nowego domu będzie świetną zabawą dla dzieci i zapewni mu fizjoterapię. Jednak mroczny sekret z przeszłości domu uwolni złowrogą siłę, która wciągnie rodzinę w otchłań nieuniknionego terroru.

Za scenariusz i reżyserię Night Swim odpowiada Bryce McGuire na podstawie własnego filmu krótkometrażowego z 2014 roku. Film poprowadzą nominowana do Oscara Kerry Condon jako Ewa, Wyatt Russell jako Ray Waller, Amélie Hoeferle jako Izzy, oraz Gavin Warren jako Elliot. Producentami wykonawczymi filmu są Michael Clear, Judson Scott i Ryan Turek. Projekt pochodzi od Atomic Monster i Blumhouse (M3GAN, Naznaczony).

Planowana data premiery filmu to 5 stycznia 2024 roku.

Źrodło: comingsoon.net