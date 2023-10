''Zabójca'' - zwiastun od Netflix nowego filmu Davida Finchera 0

Netflix prezentuje pełny zwiastun nowego filmu Davida Finchera. Zabójca to produkcja opowiadająca o pewnym mordercy, który wytacza wojnę swoim zleceniodawcą.

Film oparty jest na powieści graficznej Alexisa Nolenta i Luca Jacamona i opowiada historię zawodowego zabójcy zagubionego w świecie bez kompasu moralnego. Jest sam, uzbrojony po zęby i powoli traci rozum, czekając na kolejny cel. Katastrofalne pudło sprawia, że zabójca musi stoczyć walkę ze zleceniodawcami i z samym sobą w międzynarodowej obławie, w której — jak utrzymuje — nie ma nic osobistego.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Nad projektem tym Fincher myślał już od ponad dekady, jednak zrealizować go zdecydował się dopiero teraz. Zdjęcia do Zabójcy rozpoczęły się w listopadzie 2021 roku. Plany filmowe umiejscowione zostały w Los Angeles, Paryżu, Nowym Orleanie, Chicago i na Dominikanie. Produkcja ta należy do gatunku kina akcji, dość brutalnego i noszącego w sobie elementy noir.

Fincher pracował na scenariuszu autorstwa Andrew Kevina Walkera. W głównej roli Michael Fassbender, którego kojarzyć możecie z Prometeusza. Oprócz niego w obsadzie Zabójcy są także Tilda Swinton, Arliss Howard, Charles Parnell i Sophie Charlotte.

Zabójca już 10 listopada trafi na Netflix.

Źrodło: Netflix