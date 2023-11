Grudzień zaskoczy widzów nie tylko wyjątkową kolekcją świąteczną, ale również wyczekiwanymi nowościami. Z początkiem miesiąca na Netflix trafi satyryczny obraz polskiej szlachty w 1670 – serialu przepełniony czarnym humorem, absurdami oraz… błotem. Koniec roku to też czas pożegnania z ikonicznym serialem o brytyjskiej rodzinie królewskiej – druga część finałowego sezonu The Crown skupi się na Złotym Jubileuszu Królowej, ślubie Karola i Camilli, a także początku bajkowej relacji Williama i Kate. Cofniemy się również do czasów sprzed wydarzeń z Domu z papieru, by wraz z Berlinem zaplanować jeden z najambitniejszych skoków w historii. Fani sci-fi odbędą niezwykła podróż w nieznaną galaktykę za sprawą najnowszego filmu Zacka Snydera Rebel Moon, natomiast na widzów ceniących sobie biograficzne wątki będzie czekał film Bradleya Coopera – Maestro, opowiadający o historii amerykańskiego kompozytora i dyrygenta, Leonarda Bernsteina. Najmłodsi świąteczny czas będą mogli spędzić u boku Kici Koci oraz Konsjerżki Pokemonów, w pierwszej produkcji realizowanej wspólnie z The Pokémon Company.