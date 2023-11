Francis Lawrence wyreżyseruje filmową adaptację powieści Stephena Kinga 0

Francis Lawrence promując swój najnowszy film jakim są Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży, zdradził jaki będzie jego kolejny projekt. Okazuje się, że filmowiec zrealizuje dzieło na podstawie jednej z powieści amerykańskiego mistrza grozy Stephena Kinga. Na warsztat weźmie on '’Wielki marsz'’.

Wielki marsz to dystopijna powieść z 1979 roku, którą King wydał pod pseudonimem Richard Bachman. Jej akcja rozgrywa się w alternatywnej rzeczywistości Stanów Zjednoczonych, które stały się dyktaturą. Co roku w północnej części stanu Maine rozgrywana jest impreza pod nazwą Wielki marsz. Jest to wielkie reality show z setkami widzów i wielką nagrodą. Bierze w nim udział stu nastoletnich chłopców. Ich zadaniem jest nieprzerwane iście z prędkością 4 mil na godzinę. Po trzech ostrzeżeniach czwarta karana jest śmiercią. Wygrywa jedna osoba.

Jak na razie angaż Lawrence na stanowisko reżysera to jedyna potwierdzona informacja odnośnie tego projektu. Nie wiemy kto pisze scenariusz ani na jakim jest on etapie.

Lawrence na swoim koncie ma także trzy wcześniejsze filmy z serii Igrzyska śmierci oraz Jestem legendą, Constantine i kilka odcinków See.

