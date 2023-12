Snoop Dogg trenerem futbolu w zwiastunie komedii ''The Underdoggs'' 0

Amazon MGM Studios prezentuje pełny zwiastun nadchodzącej komedii sportowej The Underdoggs z aktorem i raperem Snoop Doggiem w głównej roli. Produkcja trafi do streamingu na początku przyszłego roku.

fragment plakatu promującego film ''The Underdoggs''

Opublikowany materiał wideo przedstawia Dogga w roli Jaycena Jenningsa. To były zawodowy futbolista, który zostaje skazany na prace społeczne. Jego zadaniem jest wytrenowanie niesfornej drużyny piłkarskiej z jego rodzinnego miasteczka.

Jaycen „Two Js” Jennings to zmęczona, była gwiazda futbolu, która sięgnęła dna. Kiedy Jaycen zostaje skazany na pracę społeczną jako trener ’’Underdoggs’’, niesfornej drużyny z jego rodzinnego miasta Long Beach w Kalifornii, postrzega to jako szansę na odbudowanie swojego publicznego wizerunku i zmianę swojego życia. Gdy Jaycen pracuje nad przekształceniem obrzydliwych ’’Underdoggów’’ w najwyższej klasy mistrzów, ponownie nawiązuje kontakt ze swoją przeszłością, w tym z dawną miłością i kilkoma byłymi kolegami z drużyny i ponownie odkrywa swoją miłość do gry.

The Underdoggs wyreżyserował Charles Stone III na podstawie scenariusza, którego współautorami są Danny Segal i Isaac Schamis. Do Snoop Dogga dołączą Tika Sumpter, Mike Epps, Andrew Schulz, George Lopez, Nancy De Mayo i Gavin Cole.

Premiera filmu na Amazon Prime Video już 26 stycznia 2024 roku.

Źrodło: Amazon Prime Video