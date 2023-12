''Turysta'' - serial, z którego HBO zrezygnowało trafi na Netflix 0

Porzucony po pierwszym sezonie przez HBO i platformę Max serial Turysta doczeka się jednak drugiej serii, a całość dostępna będzie w serwisie Netflix.

Serial zadebiutował wiosną zeszłego roku. HBO jednak nie zdecydowało się go kontynuować. Drugi sezon nakręciło BBC, które w Wielkiej Brytanii planuje wypuścić go już na początku przyszłego roku. Gdyby nie Netflix to prawdopodobnie fanom z reszty świata nie udałoby się go obejrzeć, bowiem Turysta całkowicie zniknął z platformy Max. W Polsce jeszcze HBO Max nie przeszło w Max, dlatego też pierwszy sezon jest jeszcze tam dostępny.

Jak na razie Netflix przejął prawa do dystrybucji serialu tylko na terenie USA. Tam już pierwszy sezon jest dostępny w serwisie, a drugi zadebiutuje 29 lutego 2024 roku. Kiedy serial pojawi się w Polsce jeszcze nie wiemy. Jak na razie nie ma na ten temat żadnych oficjalnych informacji.

Poniżej zwiastun 2. sezonu:

Turysta ukazuje nam historię mężczyzny, który znajduje się w samym centrum rozżarzonego australijskiego pustkowia ścigany przez ogromną cysternę, która ewidentnie planuje go unicestwić. Śmiertelna zabawa w kotka i myszkę kończy się pewnego dnia, kiedy budzi się w szpitalu. Żyje, ale nie pamięta kim jest. Ścigany przez bezlitosną przeszłość, pragnie odnaleźć odpowiedzi na dręczące go pytania. Czy jednak uda mu się odkryć swoją tożsamość, nim dopadną go Ci, którzy od dawna starali się go zabić?

W drugim sezonie Elliot (Jamie Dornan) i Helen (Danielle Macdonald) będą musieli zmierzyć się z licznymi wrogami, będą jednak mieć też duże grono przyjaciół. Próbując odkryć sekrety z przeszłości Elliota zostaną wciągnięci w wieloletni konflikt, co zmusi ich do zmierzenia się z niebezpiecznymi konsekwencjami przeszłych czynów mężczyzny.

Źrodło: ComingSoon