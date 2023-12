Drugi sezon serialu "Halo" w 2024 roku tylko w SkyShowtime 0

Serwis SkyShowtime ogłosił, że wyczekiwany drugi sezon serialu Halo zadebiutuje na platformie w lutym 2024 roku. Odcinki 1-2 będą dostępne wyłącznie w SkyShowtime od 9 lutego, a pozostałe odcinki będą dodawane co tydzień.

W 2. sezonie Master Chief John-117 prowadzi swoją elitarną drużynę Spartan przeciwko obcemu zagrożeniu, znanemu jako Przymierze. Gdy na opustoszałej planecie dochodzi do niespodziewanego wydarzenia, John jest przekonany, że wojna, którą dotąd toczył, wkrótce się zmieni. Postanawia zaryzykować wszystko, by udowodnić coś, w co nie wierzy nikt inny – że Przymierze przygotowuje się do ataku na największą twierdzę ludzkości. Galaktyka znajduje się na krawędzi zniszczenia, gdy John wyrusza w podróż, by odnaleźć klucz do ocalenia lub ostatecznej zagłady ludzkości – Halo.

Serial Halo, stworzony przez showrunnera i producenta wykonawczego Davida Wienera (Nowy wspaniały świat), rozgrywa się w uniwersum znanym z premiery pierwszej gry Halo na konsolę Xbox® z 2001 roku. To epicka opowieść o konflikcie ludzi i obcego zagrożenia znanego jako Przymierze, która bogata jest w przejmujące historie bohaterów, akcję, przygody i pełną rozmachu wizję przyszłości XXVI wieku.

Poniżej przypominamy zwiastun 2. sezonu epickiego serialu:

Źrodło: SkyShowtime