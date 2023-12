Styczeń w serwisie CANAL+ online zapowiada się pasjonująco! Premiera "Chłopów" na VOD 0

Nowy rok i nowe hity w CANAL+ online! W styczniu w serwisie pojawi się absolutny triumfator kończącego się właśnie roku, który z liczbą prawie 1 700 000 widzów w kinach dosłownie rozsadził Box Office, koprodukcja CANAL+ – Chłopi. Przełomowa animacja i polski kandydat do Oscara® już od 23 stycznia dostępny będzie w CANAL+ online. W ofercie znajdą się również: wciągający z każdym odcinkiem thriller INFINITI, Wystrzałowe wesele, czyli przezabawna komedia z Jennifer Lopez w roli głównej oraz familijna animacja, na podstawie uwielbianej bajki, na którą z niecierpliwością czekają nie tylko młodzi widzowie – Miraculous: Biedronka i Czarny Kot. Film.

HITY

CHŁOPI, film, premiera 23.01 we wtorek o godz. 21:00 w CANAL+ PREMIUM oraz w serwisie CANAL+ online.

Polski kandydat do Oscara, który obejrzało ponad 1 700 000 widzów. Absolutny hit, który szturmem zdobył nie tylko kina, ale również TikToka. Oryginalna technika malarskiej animacji, poruszający bohaterowie i wątek feministyczny. I choć sporą część zawdzięczamy literackiemu kunsztowi Władysława Stanisława Reymonta, Dorota Kobiela Welchman i jej mąż Hugh Welchman nadali tej opowieści zupełnie nowy wymiar, a ekspresyjna muzyka sprawia, że o produkcji będziemy pamiętać jeszcze długo po wyjściu z kina.

CHŁOPI to zapierająca dech malarska animacja, której złożoność powstawania nie sposób nie docenić. Cały proces produkcji podzielono na etapy, w których najpierw nakręcono film z udziałem żywych aktorów, a następnie każdy kadr z tego materiału namalowano i zmontowano na nowo. Film ani na chwilę nie pozwala nam oderwać oczu od ekranu. A to wszystko za sprawą malarskiej pasji Doroty Kobieli Welchman, która ożywia dzieła polskich mistrzów takich jak Władysław Ślewiński czy Józef Chełmoński.

INFINITI, serial, premierowe odcinki od 17.01 co środę o godz. 21:00 w CANAL+ PREMIUM oraz w serwisie CANAL+ online.

Francuska produkcja CANAL+, thriller sci-fi, który z odcinka na odcinek wprowadza coraz więcej zamętu.

ISS, międzynarodowa stacja kosmiczna, traci łączność w trakcie misji i nie ma z nią kontaktu. Naziemna załoga pracująca w kazachskim Bajkonurze wzywa na pomoc posiłki. W tym samym czasie na dachu opuszczonego budynku na pustyni, policja odkrywa ciało pozbawione głowy i pokryte woskiem. Identyfikacja nie pozostawia wątpliwości – ciało należy do amerykańskiego astronauty, który w tej chwili powinien znajdować się w dalekim kosmosie na misji ISS. Francuska astronautka, Anna Zarathi, usunięta wcześniej z programu oraz kazachski detektyw, Isaak Turgun, łączą siły by rozwiązać ten zaskakujący paradoks…

WYSTRZAŁOWE WESELE, film, premiera 6.01 w sobotę o godz. 21:00 w CANAL+ PREMIUM oraz dnia następnego w serwisie CANAL+ online.

Monolith Films prezentuje wybuchową komedię utalentowanego Jasona Moore, w której zagrali znani na całym świecie celebryci.

Darcy i Tom kochają się na zabój i wreszcie postanowili sformalizować swój związek. Wymarzone wesele ma być inne niż wszystkie, dlatego luksusowa impreza odbywa się na egzotycznej wyspie. Zanim jednak padnie sakramentalne „tak”, zamieszanie wokół przygotowań do ślubu wyssie z zakochanych resztki entuzjazmu. W rozpaleniu przygasającej namiętności nie pomogą z pewnością utarczki z matką pana młodego, a tym bardziej niespodziewane pojawienie się byłego panny młodej. Gdy wszystko zapowiada nadchodzącą katastrofę, okazuje się, że może być jeszcze gorzej. Na wyspę wtargną uzbrojeni po zęby współcześni piraci, którzy wezmą weselników za zakładników i zażądają gigantycznego okupu. Wyspa leży setki kilometrów od cywilizacji, więc na pomoc służb nie ma co liczyć. W tej sytuacji Darcy i Tom sami muszą stawić czoła gangsterom, by ocalić siebie i swoją ukochaną rodzinkę. W tej sytuacji przysięga „i nie opuszczę cię aż do śmierci” nabierze zupełnie nowego znaczenia.

MIRACULOUS: BIEDRONKA I CZARNY KOT. FILM, film, premiera 7.01 w niedzielę o godz. 10:00 w CANAL+ PREMIUM oraz dnia następnego w serwisie CANAL+ online.

Film familijny nie tylko dla młodych, powstał na podstawie bajki o tym samym tytule.

Kiedy tajemniczy złoczyńca zaczyna grozić Paryżowi czarną magią, do walki z nim staje Marinette, nieśmiała nastolatka przemieniona w superbohaterkę – Biedronkę. Ucząc się nowych mocy i próbując pogodzić niebezpieczną misję z obowiązkami w domu i szkole, dziewczyna łączy siły z charyzmatycznym obrońcą sprawiedliwości – Czarnym Kotem. Marinette nie wie jednak, że pod maską bohatera ukrywa się Adrien, jej kolega z klasy, w którym od dawna jest zakochana. Kiedy sekrety Biedronki i Czarnego Kota połączą się, a serca zaczną bić jednym rytmem, niezwykły duet zjednoczy się, by pokonać Władcę Ciem i ocalić miasto. Tak rozpocznie się przygoda, która zabierze młodych bohaterów w niezwykłą podróż od podziemnych katakumb Paryża po sięgający nieba szczyt Wieży Eiffla i pokaże, że największą siłą i bronią może być prawdziwa miłość.

SERIAL

DUFF I WAZOWSKI 3, serial, premierowe odcinki od 2.01 we wtorki o godz. 20:00 w CANAL+ SERIALE oraz w serwisie CANAL+ online.

Sam Wazowski i Kelly Duff, po długich ośmiu miesiącach rozłąki, spotykają się ponownie w trakcie akcji, w której udając druhny na weselu, mają rozwiązać zagadkę morderstwa. To spotkanie to początek nowej serii śledztw rozwiązywanych przez tę pozornie jedną z najbardziej niedobranych par śledczych w trzeciej odsłonie ich przygód.

REYKA 2, serial, po dwa premierowe odcinki od 3.01 co środę o godz. 20:10 w ALE KINO+ oraz w serwisie CANAL+ online.

W przeszłości Reyka zostaje uprowadzona przez psychopatycznego farmera. Wydarzenie to całkowicie zmienia losy dziewczyny. Po latach walki z traumą Reyka rozpoczyna śledztwo w sprawie zabójstw na plantacjach trzciny cukrowej.

MAFIA PO FIŃSKU, serial, po dwa premierowe odcinki od 7.01 co niedzielę o godz. 20:10 w ALE KINO+ oraz w serwisie CANAL+ online.

Kiedy umiera matriarchini Brita Nelihanka, która przez długi czas rządziła pustkowiami na północy, krewni zbierają się, aby podzielić spadek. Testament kryje jednak wiele niespodzianek, a wkrótce rodzina zostaje uwikłana w walkę o władzę.

DOKUMENT

SERCE DĘBU, film dokumentalny, premiera w poniedziałek 29.01 o godz. 22:30 w CANAL+ PREMIUM oraz dnia następnego w serwisie CANAL+ online.

Dokument w reżyserii Laurenta Charbonniera i Michela Seydouxa przedstawia jak bogate życie wielu gatunków toczy się wokół jednego dębu. Za scenariusz odpowiadają Michel Seydoux i Michel Fessler.

Dawno, dawno temu był sobie liczący dwieście dziesięć lat dąb, który był filarem swojego królestwa… Ten widowiskowy film przygodowy ma niezwykłą obsadę: wiewiórki, chrząszcze z rodziny ryjkowcowatych, sójki, mrówki, myszy polne… Cały ten mały, tętniący życiem, brzęczący i cudowny wszechświat zależy od owego majestatycznego drzewa, od korzeni aż po gałęzie, czerpiąc z niego pożywienie, schronienie i ochronę. Poetycka oda do życia, w którym głos zabiera wyłącznie natura.

UCIECZKA Z UTOPII, film dokumentalny, premiera w poniedziałek 15.01 o godz. 22:50 w CANAL+ PREMIUM oraz dnia następnego w serwisie CANAL+ online.

Pokazywany i nagradzany na wielu światowych festiwalach film Madeleine Gavin, to przejmująca historia ucieczki całej rodziny dysydentów z Korei Północnej, z kraju, z którego ucieczka jest praktycznie niemożliwa, a jej próba bezlitośnie karana.

Pięcioosobowa rodzina Ro – w tym małe dzieci i starsza babcia – dzięki pomocy pastora Seungeuna Kima wyrusza w niebezpieczną podróż przez rzekę Jalu i chińskie góry, a następnie szuka schronienia w Tajlandii. Soyeon Lee za wszelką cenę próbuje wydostać syna z Korei Północnej i sprowadzić go do Korei Południowej, w której sama mieszka. Ucieczka z ojczyzny obarczona jest jednak niebezpieczeństwem. Grozi surową karą, a nawet egzekucją w przypadku złapania oraz potencjalnym wyzyskiem ze strony pozbawionych skrupułów pośredników.

STREFA NAGOŚCI, seria dokumentalna, premierowe odcinki od 2.01 co wtorek o godz. 20:00 w CANAL+ DOKUMENT oraz dnia następnego w serwisie CANAL+ online.

Naked – Sex and Gender to sześcioodcinkowa seria eksplorująca tematy seksualności, płci, nagości i ich społecznej akceptacji w szczery i bardzo bezpośredni sposób. Różne kraje i odmienne kultury z całego świata. Ponad 100 intymnych wywiadów z kobietami, mężczyznami i osobami niebinarnymi.

W jaki sposób płeć wpływa na nasze życie? Czy ludzka seksualność i nagość przestały być tematami tabu? Co się w tej kwestii zmienia i dlaczego? Czy świat wirtualny jest zagrożeniem dla bliskości i realnych związków? Autorki serii przemierzyły cztery kontynenty, by porozmawiać o tym z osobami w różnym wieku, z rodzinami i singlami, z kobietami, mężczyznami, osobami trans i niebinarnymi.

FILMY

Źrodło: Canal+