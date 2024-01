Mia Wasikowska liderką tajemniczego kręgu w zwiastunie "Club Zero" 0

Zadebiutował polski zwiastun film Club Zero, za którego powstanie odpowiada Jessica Hausner znana z takich produkcjach jak Lourdes, czy Kwiat szczęścia. W głównej roli występuje Mia Wasikowska.

kadr z filmu "Club Zero"

Do prywatnej szkoły przybywa pani Novak (Mia Wasikowska) prowadząca zajęcia o świadomym odżywianiu. Bezgranicznie ufający jej uczniowie rozpoczynają kolejne odważne eksperymenty, które coraz bardziej się oddalają od bezpiecznych, zdrowych, proekologicznych praktyk w rodzaju „mindful eating”. Hausner rozciąga swój film między zabawną i ostrą jak brzytwa satyrę a wstrząsający thriller. Tworzy opowieść o zawodnym systemie edukacji, egoistycznych rodzicach, a także zblazowanych i odklejonych od świata wyższych sferach – ten wątek miejscami przypomina szalony spin-off W trójkącie. Club Zero mówi również o sztuce manipulacji i potrzebie bycia częścią społeczności – za wszelką cenę. Jak to u Hausner bywa, film jest wyrafinowany formalnie – każdy kadr perfekcyjnie skomponowano, a kolory w absolutnie każdej scenie są precyzyjnie dobrane.

W pozostałych rolach występują m.in. Amir El-Masry, Sidse Babett Knudsen, Sam Hoare oraz Camilla Rutherford. Scenariusz napisały wspólnie Jessica Hausner oraz Géraldine Bajard.

Produkcja trafi do naszych kin 16 lutego 2024 roku.

Źrodło: Stowarzyszenie Nowe Horyzonty.