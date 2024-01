"Oppenheimer" popycha IMAX do najbardziej dochodowego roku w historii 0

To był przełomowy rok dla IMAX, ponieważ firma świętowała wyjątkowe dwanaście miesięcy zarobków, głównie za sprawą ogromnego sukcesu epickiego arcydzieła Christophera Nolana Oppenheimer.

Firma znana z wielkoformatowych ekranów filmowych klasy premium (PLF) osiągnęła niezwykły kamień milowy, generując globalne przychody w wysokości 1,06 miliarda dolarów. Liczba ta oznacza drugi najwyższy roczny zysk w historii IMAX, wykazując znaczny wzrost sprzedaży biletów o 24,4% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Jeśli chodzi o przychody ze sprzedaży biletów w Ameryce Północnej, rok 2023 był kamieniem milowym dla IMAX, który zarobił imponujące 393,2 miliona dolarów. To osiągnięcie przebiło nawet rok 2019, w którym wydano dziewięć hitów kinowych wartych miliardy dolarów, w tym Avengers: Koniec gry. IMAX ustanowił także nowy dochód, zapewniający 227,1 miliona dolarów przychodów ze sprzedaży biletów z filmów w języku lokalnym w regionach takich jak Chiny, Indie i Japonia. Ponadto firma nawiązała współpracę z nowymi studiami w Indonezji i Tajlandii, co przyczyniło się do jej wyjątkowych wyników.

Oppenheimer w największym stopniu przyczynił się do ogromnych zysków firmy – a chodzi tu o 183,2 miliona dolarów. Pasja i przywiązanie Nolana do jakości zapewnianej przez IMAX wywołały coś w rodzaju szaleństwa, gdy fani przekroczyli granice stanu, próbując obejrzeć film w formacie 70 mm, preferowanym przez Nolana i według autora „złotym standardem” projekcji filmowych. Film, który odniósł sukces, stał się także czwartym najbardziej dochodowym filmem wszechczasów w kinach IMAX. Poza Oppenheimerem do innych wielkich hitów zaliczały się Taylor Swift: The Eras Tour i Super Mario Bros. Film, które przekroczyły oczekiwania.

Wybiegając w przyszłość na rok 2024, IMAX zaplanowało premierę ponad 100 filmów w tym formacie, a głównymi bohaterami będą Diuna: Część druga, Despicable Me 4, Joker: Folie à Deux, Deadpool 3 i Wicked.

