Nowa klasa przestępców w zwiastunie serialu Guya Ritchiego ''Dżentelmeni'' 0

Netflix i Guy Ritchie przedstawiają pierwszy zwiastun serialu ’’Dżentelmeni’’. Produkcja ta inspirowana jest filmem pełnometrażowym Ritchiego będąc jednocześnie czymś w rodzaju spin-offa.

Opublikowane wideo przedstawia gwiazdę Białego lotosu Theo Jamesa jako brytyjskiego spadkobiercę, który dowiaduje się o zaangażowaniu swojej rodziny w jedną z największych plantacji konopi indyjskich w Europie. Zwiastun daje także wgląd w niektóre pełne akcji i przemocy sekwencje spin-offu.

Akcja tego ośmioodcinkowego serialu dramatycznego rozgrywa się w świecie filmu, ale nie występują w nim oryginalne postacie, mimo że dziedzictwo postaci Mickeya Pearsona granej przez Matthew McConaugheya odgrywa rolę w ogólnej koncepcji. Serial opowiada historię Eddiego Halsteada (Theo James), który odziedziczył po ojcu pokaźną posiadłość, by odkryć, że na jej terenie znajduje się narkotykowe imperium należące do legendarnego Mickeya Pearsona. Prawa do niej rości sobie wiele wpływowych osób z brytyjskiego półświatka. Eddie początkowo zdeterminowany, aby wyrwać się ze szponów półświatka, próbuje bawić się z gangsterami w ich własną grę. Z czasem jednak wciągnięty w przestępczy wir, zaczyna to lubić.

W obsadzie serialu są także Ray Winstone, Kaya Scodelario, Daniel Ings, Joely Richardson, Vinnie Jones, Giancarlo Esposito, Chanel Cresswell, Michael Vu, Max Beesley, Jasmine Blackborow, Harry Goodwins, Dar Salim, Pearce Quigley, Ruby Sear i Peter Serafinowicz. Twórcą, scenarzystą i producentem wykonawczym jest Ritchie.

Premiera serialu planowana jest na marzec tego roku.

Źrodło: Netflix