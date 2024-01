Historia oszusta Toma Ripley'a w zwiastunie miniserialu ''Ripley'' 0

Netflix prezentuje pierwszy zwiastun uratowanego przez siebie miniserialu Ripley. Fabuła tej produkcji bazuje na powieściach Patricii Highsmith i skupia się na pewnym oszuście.

Streamer odkupił prawa do nakręconego już przez Showtime serialu, po tym jak platforma podjęła decyzję o jego kasacji.

Opublikowany materiał wideo daje nam pierwsze spojrzenie na Andrew Scotta, który wciela się w tytułowego bohatera. Informuje on także o dacie premiery serialu. Ta wyznaczona została na 4 kwietnia.

Ripley składa się z ośmiu odcinków. Główny bohater produkcji to Tom Ripley, oszust włóczący się po Nowym Jorku na początku lat 60. XX wieku. Wynajęty zostaje on przez bogatego biznesmena z Włoch. Na jego zlecenie ma odnaleźć i spróbować przekonać do powrotu w rodzinne strony, syna bogacza – Dickie Greenleafa. Przyjęcie tej pracy jest dla Toma pierwszym krokiem do wkroczenia w życie pełne jeszcze większego oszustwa, ale i morderstw. Tymczasem Marge Sherwood, Amerykanka mieszkająca we Włoszech, podejrzewa, że za uprzejmością Toma kryją się mroczniejsze motywy.

Scenarzystą i reżyserem serialu jest Steven Zaillian. Objął on także funkcję producenta wykonawczego. Na ekranie Scottowi partnerują Dakota Fanning w roli Marge i Johnny Flynn jako Dickie, a także Pasquale Esposito, Franco Silvestri, Eliot Sumner i John Malkovich.

Źrodło: Netflix