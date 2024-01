Niezbyt obiecujące pierwsze prognozy box office dla "Madame Web" 0

Madame Web nie wypada szczególnie dobrze w swoich długoterminowych prognozach sprzedaży biletów, może być gorzej niż przy premierze Morbiusa.

kadr z filmu "Madame Web"

Gdyby tylko Sony miało takie same moce jak Cassandra „Cassie” Webb (Dakota Johnson, być może studio filmowe mogłoby zajrzeć w przyszłość i dowiedzieć się, czy Madame Web może mieć najgorszy weekend otwarcia produkcji z uniwersum Spider-Mana. Obecnie Morbius pod przewodnictwem Jareda Leto jest rekordzistą pod względem najgorszego otwarcia tej serii, a jego pierwszy weekend w USA przyniósł zysk 39 milionów dolarów. Ale prognozy dla Madame Webb są jeszcze gorsze.

Boxoffice Pro przewiduje, że Madame Web zarobi od 25 milionów dolarów do 35 milionów dolarów (maksymalnie) w ciągu trzech pierwszych dni od premiery. Publikacja nie uwzględnia jednak faktu, że Madame Web zostanie otwarte w środę, 14 lutego, z okazji Walentynek. A biorąc pod uwagę te dwa dodatkowe dni, jeśli średnia dzienna się utrzyma, spin-off Sony o Spider-Manie będzie bardziej przypominał weekend otwarcia warty 50 milionów dolarów w USA.

Tymczasem długoterminowa prognoza Boxoffice Pro przewiduje, że Madame Web zarobi łącznie od 56 milionów dolarów do 101 milionów dolarów w USA. Wszystko zależy od tego, jak dobrze spin-off Spidey utrzyma się pomiędzy pierwszym a drugim weekendem. Na przykład Morbius odnotował jeden z najgorszych spadków finansowych od weekendu otwarcia do następnego i wyniósł on 73,8%.

Kiedy cały dym opadł, Morbius zarobił dla Sony jedynie 167,5 miliona dolarów. Studio z pewnością ma nadzieję, że ich nowa, aktorska przygoda ze Spider-Manem zarobi około 200 milionów dolarów. Jest jednak jeszcze jeden element przemawiający na korzyść Madame Web. Jeśli raporty na temat budżetu filmu rzeczywiście będą mieścić się w przedziale 80 milionów dolarów, film o superbohaterach pod przewodnictwem Dakoty Johnson może faktycznie przynieść zysk, nawet przy kosztach marketingu i reklamy.

