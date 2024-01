Kameralny horror ściskający za gardło - zwiastun "Nigdy mnie nie znajdziecie" 0

Shudder i IFC Films ujawniły zwiastun i plakat filmu Nigdy mnie nie znajdziecie przed marcowym debiutem thrillera w sieci.

fragment plakatu filmu "Nigdy mnie nie znajdziecie"

Patrick to zarośnięty odludek w średnim wieku. Mieszka w starym domu za osiedlem przyczep kempingowych. Samotność nigdy jeszcze nie dręczyła go tak, jak tej burzliwej nocy. Wiatr wyje jak potępieniec, ściana deszczu izoluje go od świata bardziej niż kiedykolwiek. Nawałnicę przerywa łomotanie do drzwi. Na progu stoi przemoczona brunetka, młoda dziewczyna, która zgubiła drogę i prosi gospodarza o pomoc.

W filmie Nigdy mnie nie znajdziecie występują Jordan Cowan i Brendan Rock. Reżyserują Josiah Allen i Indianna Bell, która również napisała scenariusz. Producentami są Christine Williams, Indianna Bell, Josiah Allen i Jordan Cowan. Producentami wykonawczymi są Chris Cowan, John Hood, Margo Hill-Smith, James Newton, Caitlin Palowski, John Chataway, Ari Harrison i Shaun Miller.

Film miał swoją premierę w czerwcu zeszłego roku podczas Tribeca Film Festival. Produckja będzie dostępna na serwisach od 22 marca 2024 roku.

