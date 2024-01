Reżyser "Tyler Rake" zajmie się adaptacją komiksu "Kill Them All" 0

Reżyser Tyler Rake Sam Hargrave został zatrudniony do wyreżyserowania długo przygotowywanej przez Paramount Pictures filmowej adaptacji powieści graficznej Kyle’a M. Starksa Kill Them All.

kadr z planu filmu "Tyler Rake"

Hargrave zyskał uznanie jako koordynator kaskaderów przy wielu znanych filmach, takich jak Deadpool 2 i Avengers: Koniec gry. W końcu zadebiutował jako reżyser pełnometrażowy filmem akcji dla Netflix, gdzie główną rolę zagrał Chris Hemsworth, Tyler Rake: Ocalenie, po którym w 2023 r. ukazał się Tyler Rake 2. Przed Hargrave’em reżyserka Krainy Lovecrafta, Victoria Mahoney, prowadziła pierwotnie rozmowy w sprawie wyreżyserowania projektu w 2020 r.

O czym jest Kill Them All?

Powieść graficzna Kill Them All, zadebiutowała w 2015 r., została zilustrowana przez Starksa i Luigiego Andersona. Opisana jako list miłosny do filmów akcji z lat 90. autorstwa nominowanego do Eisnera rysownika Kyle’a Starksa (Sexcastle, Rick i Morty). Zdradzona morderczyni pragnie zemsty. Pijący były policjant chce odzyskać pracę. Aby dostać to, czego chcą, będą musieli przebić się przez piętnaście grup przestępców, zabójców, baronów narkotykowych, morderców, tak, nawet księgowych i… Kill Them All.

Adaptację filmową napisze James Coyne, a producentami będą Josh Appelbaum, Andre Nemac i Starks. Od lutego 2019 roku w projekt zaangażowane jest Paramount Pictures. Producentem wykonawczym jest Oni Press.

Źrodło: Deadline