''Matylda'' - znamy datę premiery w TVP nowego polskiego serialu kostiumowego

W przyszłym miesiącu na antenie TVP1 zadebiutuje zrobiony z rozmachem polski serial kostiumowy Matylda, opowiadający historię zbuntowanej córki powstańca styczniowego. W głównych rolach gwiazdy Znachora – Maria Kowalska i Mirosław Haniszewski.

Matylda jest już dostępna na TVP VOD, jednak jeszcze nie w całości. Na antenie pierwszego kanału Telewizji Polskiej produkcję tą widzowie będą mogli oglądać od 10 marca. Wtedy to zadebiutuje pierwszy odcinek.

W serialu Matylda ludzkie namiętności przeplatają się z ważnymi wydarzeniami historycznymi. To opowieść o walce o prawa, honor i najwyższą cnotę, jaką jest miłość. W środku toczącej się emancypacji kobiet, współpracy z zaborcą i emigracją zarobkową poznajemy tytułową bohaterkę – niespełna osiemnastoletnią Matyldę Bilińską, córkę byłego powstańca, zamożnego ziemianina zesłanego na Sybir.

Młoda szlachcianka nie akceptuje świata takim, jakim jest. Buntuje się wobec utartych reguł i wierzy w to, że może oczekiwać od życia więcej, niż dostaje. Jej postawa nie jest jednak mile widziana w społeczeństwie. To przysporzy jej wielu kłopotów. Matylda będzie zmuszona zwrócić się o pomoc do swojej rodziny, która włada urokliwym majątkiem na Lubelszczyźnie. Opuści miasto, zostawiając w tyle swoje dotychczasowe życie, i zamieszka z najbliższymi. Stanie się to dla niej doskonałą okazją do tego, by spojrzeć na swoje życie z innej perspektywy i odpowiedzieć sobie na dręczące ją pytania. Próbując zrozumieć siebie, Matylda odkryje potęgę miłości, pozna prawdę o swoich przodkach i przekona się, co znaczy żyć na własnych zasadach. W tym wszystkim jednak będzie musiała też zmierzyć się ze swoim największym wrogiem.

Matylda ukazuje szeroki wachlarz uczuć, a przy tym cały przekrój XIX-wiecznego społeczeństwa polskiego. Poznamy tu bohaterów o różnym statusie społecznym – od arystokracji i ziemiaństwa poprzez inteligencję pracującą oraz chłopów.

W obsadzie znaleźli się także m.in. Małgorzata Buczkowska, Dariusz Chojnacki, Robert Czebotar, Ireneusz Czop, Urszula Grabowska, Grażyna Sobocińska, Emmy Giegżno i Jędrzej Hycnar. Za reżyserię odpowiada Krzysztof Lang.

Źrodło: TVP