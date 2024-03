W rozmowie Johnson powiedziała, że ​​„nie była zaskoczona” negatywną reakcją na film, który został krytycznie oceniony po premierze. Według aktorki doprowadziła do tego litania decyzji i teraz już wie, że prawdopodobnie więcej nie zagra w czymś takim.

Ale kręcenie tego filmu z pewnością było dla mnie przeżyciem. Nigdy wcześniej nie robiłam czegoś podobnego. Prawdopodobnie nigdy więcej nie zrobię czegoś takiego, ponieważ nie ma to sensu w tym świecie. I teraz to wiem. Ale czasami w tej branży podpisujesz się pod czymś i jest to jedna rzecz, a gdy to robisz, staje się to zupełnie inną rzeczą i myślisz: Czekaj, co? Ale to było naprawdę pouczające doświadczenie i oczywiście nie jest miło być częścią czegoś rozerwanego na strzępy, ale nie mogę powiedzieć, że nie rozumiem.

wyjawił Dakota Johnson