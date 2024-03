"1670" z przedłużeniem na 2. sezon 0

Świetny polski satyryczny serial 1670 otrzymał oficjalne odnowienie od Netflix na 2. sezon. Jego premiera zaplanowana została na 2025 rok.

fragment plakatu promującego serial ''1670''

Platforma potwierdziła, że prace nad kontynuacją komediowego widowiska o świecie Sarmatów już ruszyły. Autorem scenariusza ponownie został Jakub Rużyłło.

Od chwili przeczytania pierwszych stron scenariusza Jakuba Rużyłły wiedzieliśmy, że mamy do czynienia z czymś wyjątkowym. Zespół utalentowanej obsady i twórców stworzył serial niezwykle oryginalny i rezonujący z poczuciem humoru Polaków. Fakt, że cytaty z serialu na stałe weszły do naszego języka, jest najbardziej wymiernym dowodem fenomenu produkcji i ogromnej sympatii widzów. Cieszymy się, że możemy oficjalnie potwierdzić to, na co czekają fani i ogłosić rozpoczęcie prac nad kolejnym sezonem produkcji przekazał w komunikacie prasowym przedstawiciel Netflixa, Kuba Razowski.

Producentami 2. sezonu 1670 są Ivo Krankowski i Jan Kwieciński. Fabuła kontynuacji nie jest znana.

Akcja pierwszego sezonu rozgrywa się w 1670 roku. Jan, głowa szlacheckiej rodziny i właściciel (mniejszej) połowy wsi Adamczycha, marzy o zapisaniu się na kartach historii Polski – najpotężniejszego państwa na świecie. Pasmo jego życiowych sukcesów pozwala myśleć, że jest na dobrej drodze. W końcu wszystko, co ma, odziedziczył sam, a całą resztę osiągnął ciężką pracą własnych chłopów. Jego ambitne plany zakłóca jednak niełatwa codzienność właściciela ziemskiego: na sejmiku znów trzeba zawetować pomysł podniesienia podatków, nieprzekonani do teorii skapywania chłopi tracą motywację do pracy, córka sprzeciwia się wydaniu za syna magnata, a podstępny sąsiad Andrzej knuje, jak zebrać większe plony w tym roku… W dodatku Rzeczpospolita szlachecka złośliwie akurat teraz chyli się ku upadkowi. Na szczęście opatrzność zawsze jest po stronie Polski, a postępowe myślenie Jana pozwoli mu wybrnąć z każdej sytuacji i sięgnąć po wieczną chwałę.

Źrodło: PAP