Zwiastun filmu "Breathe" - Milla Jovovich ponownie w obliczu apokalipsy 0

Jennifer Hudson i Milla Jovovich gwiazdami opisywanego jako trzymający w napięciu thriller, którego akcja rozgrywa się w przyszłości. Zobaczcie pierwszy oficjalny zwiastun produkcji.

kadr z filmu "Breathe"

Po tym, jak Ziemia nie nadaje się do zamieszkania z powodu braku tlenu, matka Maya (Hudson) i jej córka Zora (Wallis) zmuszone są żyć pod ziemią, a krótkie wyprawy na powierzchnię są możliwe jedynie dzięki kombinezonowi tlenowemu wykonanemu przez męża Mai, Dariusa, który zaginął. Pewnego dnia do kryjówki przybywa tajemnicza para, która twierdzi, że zna Dariusa i jego los, Maya wstępnie zgadza się wpuścić ich do bunkra, ale ci goście nie są tymi, za których się uważają, a matka i córka muszą walczyć o przetrwanie.

Breathe zadebiutuje w kinach i na platformach cyfrowych 26 kwietnia 2024 roku.

Stefon Bristol wyreżyserował Breathe, na podstawie scenariusza Douga Simona. W imponującej obsadzie znaleźli się także Quvenzhané Wallis i Raúl Castillo, a także Common, Sam Worthington, James Saito, Dan Martin i Kaliswa Brewster. Film został wyprodukowany przez Basila Iwanyka, Ericę Lee i Christiana Mercuriego.

Źrodło: Bloody Disgusting