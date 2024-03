„Za duży na bajki 2” zobaczyło już ponad 152 tysiące osób 0

Zarówno mali jak i duzi widzowie pokochali wyreżyserowany przez Kristoffera Rusa film Za duży na bajki 2. Kontynuację komedii familijnej, która w regularnej dystrybucji jest od 15 marca, zobaczyło już ponad 152 tysiące osób. Tym samym '’Za duży na bajki 2'’ aż trzykrotnie pobił wynik otwarcia pierwszej części filmu.

''Za duży na bajki 2''

Polacy tłumnie ruszyli do kin na film Za duży na bajki 2. Ci, którzy seans mają już za sobą nie szczędzą pochwał pod adresem młodzieżowego trio, które tworzą Maciej Karaś, Patryk Siemek i Amelia Fijałkowska. Publiczność zgodnie przyznaje, że po przygodach ukazanych w kontynuacji familijnego hitu z 2022 roku jeszcze większą sympatią darzy nieco nadopiekuńczą mamę Teresę (Karolina Gruszka) i szaloną ciotkę Mariolkę (Dorota Kolak). Widzowie doceniają również kreacje stworzone przez aktorów, którzy dołączyli do zgranej już obsady – Piotra (Paweł Domagała), Bacę (Grzegorz Małecki) oraz Krzysztofa (Michał Żurawski).

Pozytywne opinie na temat filmu płyną również od dziennikarzy – recenzenci wymieniają cały wachlarz zalet produkcji: od scenariusza, przez reżyserię, grę aktorską, aż po zdjęcia.

Scenarzystka Agnieszka Dąbrowska łączy opowieść o naprawdę niełatwych sprawach z lekkością, która trafia do wielu dzieciaków i dorosłych. Pokazanie historii bez moralizatorstwa czy patrzenia „po dorosłemu” to wyzwanie, któremu moim zdaniem podołała. (…) '’Za duży na bajki 2'’ to przede wszystkim trójka młodych postaci i aktorów. Maciej Karaś, Amelia Fijałkowska i Patryk Siemek tworzą zgrane trio, na które z przyjemnością się patrzy. Są niezwykle naturalni i autentyczni mówi Marta Korycka z kultura.gazeta.pl

Ulubione gamingowe trio powraca! Tym razem Waldek (Maciej Karaś), Staszek (Patryk Siemek) i Delfina (Amelia Fijałkowska) przeżyją lato pełne przygód w Tatrach. Podczas wycieczki Waldek przypadkowo dowiaduje się, że w okolicy mieszka jego ojciec, o którym od mamy słyszał tylko tyle, że dawno temu porzucił ich rodzinę. Chłopiec postanawia za wszelką cenę go odnaleźć i osobiście zapytać o powody tej decyzji. Wraz ze Staszkiem, pod osłoną nocy, wyruszają na poszukiwania. Czyhające na nich na górskim szlaku niebezpieczeństwa to nic w porównaniu z zadaniem, które otrzymuje Delfina. Kreatywna nastolatka musi ukryć przed niczego nieświadomą ciotką, mamą Waldka oraz… jej nowym partnerem prawdę o zniknięciu chłopców. Jakie zawirowania w życie wszystkich bohaterów wniesie ta sekretna misja? Czy Waldek otrzyma odpowiedzi na dręczące go pytania i zrozumie postępowanie ojca?

Źrodło: Next Film