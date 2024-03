Ostatnie wieści o filmie '’Jumanji 4'’ pojawiły się około 3 lat temu. Do tej pory o planowanej kontynuacji była martwa cisza. Pewnie większość fanów serii już straciła nadzieję na jej powstanie. Odbudowuje ją gwiazda dwóch ostatnich sequeli Karen Gillian . Aktorka twierdzi, że sequel powstanie.

Gillan w wywiadzie udzielonym dla The Hollywood Reporter potwierdziła, że w do realizacji czwartego filmu Jumanji z pewnością dojdzie. Niestety, ale na razie powstanie jej nie jest czasowo bliżej określone.