Co z 3. sezonem serialu "Yellowjackets"? Twórczyni podała nowe informacje 0

Podczas niedawnego wywiadu z współtwórczyni Yellowjackets, Ashley Lyle, w końcu przedstawiła aktualne informacje na temat obecnego stanu długo oczekiwanego trzeciego sezonu, który został opóźniony z powodu zeszłorocznych strajków w Hollywood.

kadr z serialu "Yellowjackets"

Lyle ujawniła, że fani powinni spodziewać się pewnego podobieństwa między trzecim sezonem Yellowjackets a pierwszym, szczególnie pod względem klimatu. Ponadto aktorka Samantha Hanratty również niedawno potwierdziła, że ​​główna obsada w tej chwili renegocjuje kontrakt z siecią.

Jesteśmy teraz w trakcie [pisania]. Nie chcę zdradzać zbyt wiele. Zawsze wpadam w kłopoty. Powiem jednak, że postrzegamy sezon 3 jako mały powrót do sezonu 1, jeśli chodzi o klimat. Powiem tylko, że dziewczyny są tam już od jakiegoś czasu i świetnie się rozwijają.

wyjawiła Ashley Lyle

Serial to epopeja o przetrwaniu, psychologiczny horror i dramat o dorastaniu to w równym stopniu opowieść o drużynie niezwykle utalentowanych licealistek, piłkarek, które (nie)szczęśliwie przeżyły katastrofę lotniczą głęboko na odległej północy. Seria stanowi kronikę ich przejścia od skomplikowanego, ale kwitnącego zespołu do dzikich klanów, a jednocześnie śledzi życie, które prawie 25 lat później próbowali poskładać w całość, udowadniając, że przeszłość nigdy tak naprawdę nie jest przeszłością, a to, co zaczęło się na pustyni, jest nieuniknione.

Twórcami i producentami wykonawczymi Yellowjackets są Ashley Lyle i Bart Nickerson. W rolach głównych występują Christina Ricci, Juliette Lewis, Melanie Lynskey, Tawny Cypress, Samantha Hanratty, Sophie Thatcher, Sophie Nélisse, Jasmin Savoy Brown, Steven Krueger i Warren Kole. W sezonie 2 pojawili się także Lauren Ambrose jako dorosły Van Palmer, Simone Kessell jako dorosła Lottie i Elijah Wood jako detektyw Walter.

Źrodło: The Wrap