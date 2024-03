John Malkovich kamerdynerem w zwiastunie adaptacji "Do usług szanownej pani" 0

Zapraszamy do obejrzenia zwiastuna filmu Do usług szanownej pani, opartej na opublikowanej w 22 krajach, bestsellellerowej powieści Gillesa Legardiniera.

fragment plakatu filmu "Do usług szanownej pani"

Osiągnąwszy wiek, w którym niemal wszystkie bliskie mu osoby odeszły lub rozjechały się po świecie, Andrew Blake nie ma już nawet ochoty na żarty ze swoim kolegą z młodości, Richardem. Pod wpływem nagłego impulsu postanawia przekazać stery swojej małej angielskiej firmy w ręce zaufanej asystentki i zatrudnić się w charakterze majordoma we Francji, w rodzinnym kraju swojej zmarłej żony. Na miejscu nikt nie zna jego prawdziwej tożsamości i to mu się podoba.

Niestety, kiedy Andrew pojawia się w posiadłości rodziny Beauvillier, nic nie wygląda tak, jak to sobie wyobrażał… Wdowa Nathalie, jego szefowa, zaskakuje osobliwymi zwyczajami… Z kucharką Odile nie jest łatwo znaleźć wspólny język, biorąc pod uwagę jej wybuchowy charakter i skrywane tajemnice. Młoda gosposia, Manon, wydaje się zagubiona i zrozpaczona. Zarządca majątku, Philippe, mieszkający w głębi parku, z jakiegoś powodu trzyma się na dystans z resztą mieszkańców posiadłości. No i trzeba jeszcze wkraść się w łaski imponującego kocura o imieniu Mefisto. Andrew wie, że nie ma już wyboru. On, który był przekonany, że jego życie dobiega końca, będzie musiał zacząć je od nowa…

Za reżyserię odpowiada Gilles Legardinier, a w głównych rolach wysiepują m.in. Fanny Ardant, John Malkovich i Émilie Dequenne. Premiera filmu w naszym kraju planowana jest na 7 czerwca 2024 roku.

