Znamy datę premiery animacji ''The Bad Guys 2'' 0

DreamWorks Animation i Universal Pictures, studia odpowiedzialne za powstanie animacji '’The Bad Guys 2'’ wyznaczyły jej datę premiery. Z Panem Wilkiem i jego kumplami spotkamy się za półtora roku.

''Pan Wilk i spółka''

The Bad Guys 2 to kontynuacja hitowej animacji Pan Wilk i spółka, która do kin wejdzie 1 sierpnia 2025 roku.

Projekt opowie o dalszych losach przestępczej grupy złożonej z wyjętych spod prawa zwierząt, które teraz starają się żyć jako Ci dobrzy. Cięzko pracują na zmianę swojego wizerunku. Ich przestępsza emerytura nie trwa jednak długo. Zostają zmuszeni do wykonania swojej ’’ostatniej’’ pracy przez grupę złożoną z samych kobiet.

Kontynuację reżyseruje Pierre Perifel, a JP Sans jest współreżyserem. Producentem filmu jest Damon Ross. Animacja swą fabułę opiera na bestsellerowej serii książek Aarona Blabeya. W oryginale do użyczenia głosu głównym bohaterom powrócą Sam Rockwell, Marc Maron, Craig Robinson, Anthony Ramos i Awkwafina.

Dla przypomnienia fabuła pierwszego filmu:

Nigdy nie było takich pięciu przyjaciół o złej sławie jak: błyskotliwy kieszonkowiec-Pan Wilk, włamywacz-Pan Wąż; mistrz kamuflażu-Pan Rekin, Pan Pirania i hakerka o ciętym języku – miss Tarantula. Kiedy po latach niezliczonych napadów i bycia najbardziej poszukiwanymi złoczyńcami na świecie, zostają w końcu złapani, Pan Wilk zawiera umowę (której nie ma zamiaru dotrzymać), aby uratować ich wszystkich od więzienia. Postanawia, że zostaną dobrymi obywatelami. Pod okiem ich mentora, profesora Marmalade i aroganckiej (ale uroczej) świnki morskiej, Pan Wilk i spółka postanawiają oszukać świat, że już się zmienili. Pan Wilk jednak dostrzega, że czynienie dobra naprawdę daje mu to, za czym zawsze potajemnie tęsknił: akceptację. Czy panu Wilkowi uda się przekonać resztę, aby stali się wzorowymi obywatelami?

Źrodło: Deadline