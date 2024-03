Rozpoczęto produkcję finałowej 8. serii ''Outlandera'' 0

Stacja Starz potwierdziła, iż oficjalnie rozpoczęto już prace na planie ósmego i zarazem finałowego sezonu Outlandera. Ma to miejsce na długo przed premierą drugiej części siódmego sezonu, która zaplanowana jest dopiero na listopad tego roku.

W sieci na potwierdzenie słów stacji pojawił się filmik z główną obsadą, na którym aktorzy chodzą po planie wspominając czas spędzony przy realizacji serialu.

Ósmy sezon Outlandera mimo iż jest finałowym, nie zakończy tego uniwersum. Obecnie Starz pracuje już nad prequelowym spin-offem serialu noszącym tytuł Outlander: Blood of My Blood. Jego fabuła ukaże nam miłosne historie rodziców Jamiego Frasera i Claire Randall.

W siódmym sezonie rodzina Fraserów stawia czoła konsekwencjom amerykańskiej rewolucji. Ziemia, którą nazywają domem zmienia się, a oni muszą zmienić się wraz z nią. Aby ochronić to co zbudowali muszą stawić czoła niebezpieczeństwom wojny o niepodległość. Jamie, Claire, Brianna i Roger staną przed decyzjami z pozoru niemożliwymi do podjęcia, które mogą zagrozić jedności rodziny.

Fabuła serialu opiera się na bestsellerowej serii powieści Diany Gabaldon.

Źrodło: Starz