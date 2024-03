Jeremy Allen White kandydatem do głównej roli w biografii Bruce'a Springsteena 0

Niedźwiedź chce zostać Szefem. Jeremy Allen White rywalizuje w rolę Bruce’a Springsteena w "Deliver Me from Nowhere", opowiadającym historię powstawania przełomowego albumu muzyka z 1982 roku, Nebraska.

kadr z serialu "the Bear"

Zanim Springsteen i E Street Band stali się międzynarodowymi supergwiazdami w 1984 roku dzięki albumowi Born in the U.S.A., ikona New Jersey pracowała nad utworami na swój szósty album studyjny Nebraska. Pokazała ona inną stronę Springsteena, gdy artysta nagrał okrojony album na 4-ścieżkowym magnetofonie.

Scott Cooper odpowiadać będzie za scenariusz i reżyserię Deliver Me from Nowhere. Film jest adaptacją książki Warrena Zanesa z 2023 roku noszącej tytuł Deliver Me From Nowhere: The Making of Bruce Springsteen’s Nebraska.

Źrodło: Deadline